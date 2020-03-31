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Son dakika: Kaç tane polis ve jandarma corona virüse yakalandı? İşte, KOVİD-19'a yakalanan polis ve valiler!

'deki coorna virüsü vakaları ile ile ilgili son dakika haberi geldi. İçişleri Bakanı , emniyet ve kamudaki koronavirüs vaka sayılarına ilişkin, “Emniyet teşkilatımızda 30, jandarma teşkilatımızda 18 ayrıca 4 kaymakamımız, bir valimiz ve yine diğer teşkilatlarımızda salgınla karşı karşıya kalan, bir bölümü semptom gösteren bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var” dedi.

Giriş Tarihi: 1.4.2020 01:40 ABONE OL
Son dakika: Kaç tane polis ve jandarma corona virüse yakalandı? İşte, KOVİD-19'a yakalanan polis ve valiler!

İçişleri Bakanı , korona virüs tedbirleriyle ilgili özel bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Şu ana kadar emniyet teşkilatımızda 30, jandarma teşkilatımızda 18 ayrıca 4 kaymakamımız, bir valimiz ve yine diğer teşkilatlarımızda salgınla karşı karşıya kalan, bir bölümü semptom gösteren bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var" dedi. Bakan Soylu ayrıca "Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık" diye konuştu.

"SOSYAL MEDYADA PROVOKASYON YAPAN 2 BİN 863 HESAP BELİRLENDİ"

Sosyal medyada çeşitli konularda provokasyon yapan hesapların belirlendiğini açıklayan Soylu, "15 günde sosyal medyada provokasyon yapan 2 bin 863 hesap belirlendi. Bunların yüzde 70'i FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleriyle ilintili. İmamı, polisi, jandarması, Kızılayı, öğretmeni, devletin bütün birimleri, kaymakamı, valisiyle 725 bin yaşlı insanımızın evine gittik. Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık" dedi.

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Son dakika: Kaç tane polis ve jandarma corona virüse yakalandı? İşte, KOVİD-19'a yakalanan polis ve valiler!
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