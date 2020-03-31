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"cezaevinde isyan" haberlerini yalanladı

, Van M isyan çıktığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün bir kısım haber siteleri ve paylaşım platformlarında, Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda isyan çıktığı, ölü ve yaralıların olduğuna dair haberlerin yer aldığını belirtti.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 31.3.2020 23:56 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 23:59 ABONE OL
Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez cezaevinde isyan haberlerini yalanladı

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda isyan çıktığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün bir kısım haber siteleri ve sosyal medya paylaşım platformlarında, Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda isyan çıktığı, ölü ve yaralıların olduğuna dair haberlerin yer aldığını belirtti.

GERÇEĞİ YANSITMIYOR!

Haberlerin ardından Ceza İnfaz Kurumuna giderek gerekli incelemeleri yaptığını vurgulayan Dönmez, haberlerin gerçeği yansıtmadığını, Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda isyan, yangın ya da ölüm gibi bir durumun söz konusu olmadığını aktardı.

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Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez "cezaevinde isyan" haberlerini yalanladı
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