Kırklareli valisi koronavirüse yakalandı

KIRKLARELİ NAMAZ VAKİTLERİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir vali ve 4 kaymakamın koronavirüs teşhisi konulduğunu belirterek, "Eemniyet teşkilatında 30, jandarma teşkilatında 18 yine diğer teşkilatlarımızda salgınla karşı karşıya kalan, bir bölümü semptom gösteren bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var "dedi. Soylu, son 15 günde sosyal medyada provokasyon yapan 2 bin 863 hesap belirlendiğini, bunların yüzde 70'inin FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleriyle ilintili olduğunu söyledi. Kovid-19 testi pozitif çıkan valinin Kırklareli Valisi Osman Bilgin olduğu ve yerine Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı'nın görevlendirildiği bildirildi.