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’ta 3 köy karantinaya alındı

'ta, 3 köy, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde karantina altına alındı. Valilikten yapılan açıklamada, korona tedbirleri kapsamında, ikisi merkez biri Bulanık ilçesine bağlı olmak üzere toplam 3 köy karantinaya alındığı belirtildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 1.4.2020 17:35 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 17:36 ABONE OL
Muş’ta 3 köy karantinaya alındı

MUŞ'ta, 3 köy, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde karantina altına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, korona tedbirleri kapsamında, ikisi merkez biri Bulanık ilçesine bağlı olmak üzere toplam 3 köy karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Merkez Yazla ve Alagün ile Bulanık ilçesine bağlı Yüzbaşı köylerine yoğun İstanbul ve diğer illerden gelişler, bazı vatandaşların ev karantina kurallarına uymaması, geldikleri araçta Covid-19 pozitif vaka çıkması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alınmıştır. Sağlık ve diğer ihtiyaçlar için her türlü tedbir alınmıştır.''

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Muş’ta 3 köy karantinaya alındı
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