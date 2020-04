Son dakika: Bakan Koca duyurdu! İşte il il corona virüs vaka sayısı: İstanbul'da corona virüs vaka sayısı...

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

Çin'de başlayan olay bütün hayatı belirlemiş durumda. Hiçbirimiz bu hastalık yokmuş gibi yaşayamaz. 24 saat içinde bile yaşam tarzı radikal değişiklikler gösterebiliyor. Dünya, bütün ulusları birleşmiş olarak ortak bir düşmana karşı savaşıyor. Dünya corona virüse karşı ne başarı göstermişse bunu izolasyona borçludur. Biz hastalığın ülkemize girmesini bu yolla öteledik.

İzolasyon korunmazsa diğer tedbirlerde bizi korumaz.

BUGÜNKÜ VERİLER

Mücadelenin temelinde kişiler var. Lise öğrencisinden akademisyenine kadar bütün insanımız var. Bugünler tahammül ve dirayet günleridir. Bugünler şüphesiz geçicidir. Bir yönüyle bu bir savaştır. Halk sağlıüğı savaşdır. Mümkün olduğu kadar bu savaştan ölmeden çıkmak erkenden kontrole almaktır. Virüsün bütün gücü yayılma fırsatıdır. Bu savaşta bu gücü tanımayalım. Sizleri bu savaşta kahraman olmaya davet ediyorum. Eğer bunu başaramazsak kayıplarımız artacak. Yuvamız gücümüz olmalıdır. Şehirlerde hareketlilik ne kadar az olursa o kadar galip gelirsiniz. Son 24 saatte yapılan test sayısı 14 bin 396, vaka sayısı 2 bin 148. Hayatını kaybedenlerin sayısı 63. Toplam 333 hastamız iyileşti. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 277 oldu

'TEHDİDE KARŞI DAVRANIŞ ORTAK OLMALIDIR'



Temas içinde olamayacağız. Araya mesafe koyacağız. Kendimizi izole edeceğiz. Bütün bilim adamları hastalık üzerinde çalışıyor. İzolasyon konusu her gün daha fazla önem kazanıyor. Eğer bu temel kural uygulanmazsa diğer tehditler bizi koruyamaz. Tehdide karşı davranış ortak olmalıdır. Yakınlarınızı çevrenizi uyarmak gibi bir sorumluluğunuz var. Özgürlüğümüzü kısıtlayan birbirimiz değiliz. Özgürlüğümüzü risk kısıtlıyor.

İL İL VAKA SAYISINI AÇIKLADI



İşte Vaka sayımızı gösteren tablo. Sayılarımız artıyor ama vakalarımız içindeki ölüm oranı 1.58. Bu anlamda birçok ülkeden aşağıda olduğumuzu belirtmek istiyorum. Hedefimiz burada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısını azaltmak. Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik. İtalya'da bir bölgeden bütün İtalya'ya virüsün yayılmasına sebep oldu. Biz de o hatayı işlemek istemedik. Artık bütün illerimizde bu vakanın olduğunu biliyoruz. Daha çok vaka İstanbul'da. İstanbul'daki vaka sayısı 8 852. %60'lara yakın. 853 vaka İzmir, 752 vaka Ankara, 410 vaka ise Kocaeli.

Son dakika! Bakan Koca, koronavirüs vaka ve vefat sayılarını il il açıkladı | Video

TOPLAM 39 İLİMİZDE CAN KAYBI VAR



42 ilimizde vefat eden arkadaşımızın olmadığını gösteren tablo. Kayıplarımızın ağırlığı İstanbul ve İzmir'de.

60 yaşın üstünde %75'i yoğun bakımda. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın %69'u tansiyon hastası. Yoğum bakımdaki hastalarımızın %63.3 yine tansiyon hastası. Bizim şu dönemde kronik ve alt hastılğı olan ve 65 yaş üstü vatandaşımızın daha yüksek riskli olduğunu görüyoruz. O nedenle bu gruptaki vatandaşlarımızın asla ve asla evlerinden çıkmamaları, kendilerinini izole etmeleri için bu tabloyu gösteriyorum. Sağlık çalışanlarımıza ve Bilim Kurulumuza güvenelim. Can kayıplarını önleme yolu tedbirdir. Dışarı çıkmayalım virüse fırsat vermeyelim.

TÜM DÜNYAYA 3 AYDA YAYILDI



Virüs çok kolay bulaşıyor ve diğer hastalıklarda görmediğimiz şekilde yayılıyor. İzolasyonun ve hareketsizliğin önemli olduğunun tekrar altını çizmek istiyorum. Bu virüs tüm dünyaya yayılımı 3 ayda oldu. Ne kadar kolay bulaştığını belirtmek istiyorum. Japon heyetiyle geçen görüştüm orada yapılan test sayısı 34 bin. Biz şuana kadar yaptığımız test sayısı 100 bini geçti. Kit sorunundan öte bunu çalışabilecek ortamın olması önemli. Biz merkez sayımızı artırıyoruz ve bunu yapabilecek merkezlere izin veriyoruz. Testi daha çok Bilim Kurulu'nda hastaık bulugusu olan ve şüpheli olanlara bu testin yapılabilmesi. Hastalık bulgusu olanlara bu test yapılmalı ve bu dönemde herkes kendini izole ederek geçirmesini istiyoruz.



SORU CEVAP:



UMREDEN GELEN VATANDAŞLAR...



Umre'deki vatandaşlarımızla ilgili bilim kurulu bir karar almıştı bundan önceki toplantıda. Eğer pozitifse bu kişinin hastanede takibi, eğer takibi varsa hastanedeki takip edilmesi, eğer bunların hiçbiri yoksa bir onan formu imzalatarak ve aile hekimlerinin de bu kişileri takip etme kararıyla 14 günlük süre sonunda evlerine gitmeleri kararı alındı. Merkez üssü olarak Çin'den sonra Avrupa'nın görüldüğü şimdi ise Kuzey Amerika'nın merkez üssü oluştuğu kanaatine varıldı. Bu süreçte bize teşekkür ettiler. Virüsün bize geç geldiği ve süreci başarılı olduğumuzu ifade ettiler.

Ayrıca konuştuk. Bu anlamda iyi bir görüşme oldu. Biz 14 gün boyunca izolasyona aldık. Bu süreçte semptomun gelişmesini bekliyorsunuz. Umreden geldikleri için bu dönemde de pozitif olan vakaların olduğunu da görerek devamında herhangi bulgusu olmayanların test yapıldığında pozitif olduğunu gördük. Eğer riskli bölgeden geliyor iseniz hastalık bulgusu olmayabilir. Ve o dönemde test pozitif çıkabilir. Pozitif olanları da takibi tedaviye almış olduk. Eğer gerçekten dediğimiz şekilde kendimizi izole edebilirsek zorunlu olmadığı sürece evden çıkmazsak bu grafiğin daha aşağıda kapanabileceğini söyleyebiliriz. Tam tersini yaparsak bunu önleme şansımız olmaz. Bizim evlerde kendimizi izole etme çabası içerisinde olmalıyız. Gençlerin de bu noktada hassasiyet göstermesi gerektiğini biliyoruz.

PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU'NA BAŞSAĞLIĞI



Sayın Hocam için Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük bir acı. Çok iyi bir insandı ve görevinin başında son güne kadar çalışarak hayatını kaybetti. Yakınlarına ailesine ve bütün camiamıza başsağlığı diliyorum.

HASTALIĞA YAKALANAN SAĞLIK ÇALIŞAN SAYISINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE AÇIKLADI



DSÖ ile konuştuğumda, Avrupa'da görülen vakaların çoğunluğunun sağlık çalışanları olduğunu söyledi. Bizde böyle bir rakam yok. Hastalığa yakalanan sağlık çalışanı sayısı 601 kişi. Bütün sorumluluk sahada bu arkadaşlarımızın omuzunda. Dolayasıyla koruyucu malzeme konusunda her türlü gayret içerisinde olduğundan eminim. Herhangi biri ben malzeme bulamıyorum diyorsa tüm yetkileri aşsın bize ulaşsın. Son bir haftada dağıttığımız N95 maske saıyısı4 milyona yakın oldu. Bütün imalati ülkemize, sağlık çalışanları öncelikli olarak bu ihtiyacımızı gidermeye çalışıyoruz. Burada hepbirlikte ne kadar cefakar sağlık çalışanlarının olduğunu hepimiz görüyoruz. Bizlerde onları korumak için her tedbiri alacağız.



B-C-D PLANLARIMIZI YAPIYORUZ



Uyku tabi ki önemli. Vatandaşlarımızın beslenme konusunda uyku konusunda özellikle dikkat etmesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Başından beri birlik ve beraberlik içince mücadelenin oluşması için gayret gösteriyoruz. Biz imkanlarımızı olabildiğince arttırmaya ve B-C-D planı gibi hangi durumda planlarımızı yapıyoruz. İstanbul'da %58'de. Bu süreçte özel hastanelerin kısmen devrede olduğunu, özel hastanelerin de önümüzdeki günlerde daha yoğun girebileceğini ifade etmek istiyorum. Yaklaşım ve önerilerinde daha yapıcı olmasını gerektiğini belirtmek istiyorum.



Pandemi hastaneleri ile ilgili bir düzenleme yapılıyor olacak. Özellikle vatandaşımızdan bu anlamda ücret talebİ edilmemesi noktasında yaklaşım içerisindeyiz. 3-5 günü bulmaz düzenleme yaklaşımı söz konusu. Temas ve izolasyon özellikle altını çizmeye çalıştım. Bu dönemde mümkün oldukça evden çıkmamaya ve izole etmeye çalışmalıyız. Biz bakanlık olarak MHRS ve çağrı sistemlerimizde çok kişi çalışır. Şu an %90'ı evden sisteme katılıyor. Daha önce böyle bir şey yapmamıştık. İş ortamının evden de nasıl yapılabileceğini hepimiz test etmiş bulunuyoruz.

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNİN DURUMU

Yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranı yüzde 63, Anadolu'da yatak doluluk oranı yüzde 40'larda. Hastanelerde herhangi bir sorun yok."



ANTİKOR TEDAVİSİ



Bu konu ile dünyada uygulama var fakat çok yaygın değil. Özellikle tedavisi yapılan ve antikoru gelişmiş hastaların tedavisi olanlara verilmesi. Hangi hastaya nasıl uygulanmasıyla gerektiği bugün de yayınlandı. Kızılay tedarik zincirinde önemli bir birim olacak. Üniversite ve Vakıf Üniversiteleri yapabileceklerse izin verme konusunda genelge Kök hücresi yapmıyoruz. Bunu da yaptığımız 3 hastamız oldu. Fayda görülüp görülmediğini Bilim Kurulu çalışmalarından sonra söyleyebiliriz. Kök hücre başladı, bunu da genişletiyoruz.



SEYAHAT KISITLAMASI



Seyahat kısıtlamasının daha yoğun yapılması gerektiğini düşünüyoruz. İçişleri Bakanlığımıza da ilettik. İlerleyen günlerde bunu da daha sıkılaştıracaklarını biliyoruz. Bilim Kurulu'nun geçen toplantıda aldığı kararları biz biliyoruz. Özellikle bazı şehirler özelinde genel giriş çıkışların kontrolü istenmişti. Bu tüm Türkiye'de uygulandı. İçişleri Bakanlığı önümüzdeki günlerde bunu daha yoğun bir şekilde uygulayacak.