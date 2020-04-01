'Taksi durağında sayı kavgası' propagandasına operasyon

Sosyal medya uygulaması üzerinden "Bağcılar'da bir taksi durağında "0 tek sayıdır çift sayıdır kavgası: 2 yaralı bir taksici gözaltında" içeriği ve altındaki yorum kısmında asılsız bilgi paylaşımları yapan şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.





Çalışmalar kapsamında bahse konu paylaşımları yaptığı belirlenen Ceyhun T. (38) isimli şahıs, 31 Mart 2020 tarihinde Çekmeköy ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.







Konu ile ilgili herhangi bir aranma ya da suç kaydı bulunmayan ve "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan hakkında işlem yapılan şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



