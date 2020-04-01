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' durağında sayı kavgası' propagandasına operasyon

Koronavirüs tedbirleri kapsamında taksilerde başlatılan ‘tek ve çift sayı’ uygulamasıyla ilgili üzerinden “Bağcılar’da bir durağında “0 tek sayıdır çift sayıdır kavgası: 2 yaralı bir taksici gözaltında” şeklinde paylaşımda bulunan şüpheliye operasyon düzenlendi.

Sema ALİM Sema ALİM Gündem
Giriş Tarihi: 1.4.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 11:21 ABONE OL
'Taksi durağında sayı kavgası' propagandasına operasyon

Sosyal medya uygulaması üzerinden "Bağcılar'da bir taksi durağında "0 tek sayıdır çift sayıdır kavgası: 2 yaralı bir taksici gözaltında" içeriği ve altındaki yorum kısmında asılsız bilgi paylaşımları yapan şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında bahse konu paylaşımları yaptığı belirlenen Ceyhun T. (38) isimli şahıs, 31 Mart 2020 tarihinde Çekmeköy ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.



Konu ile ilgili herhangi bir aranma ya da suç kaydı bulunmayan ve "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan hakkında işlem yapılan şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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'Taksi durağında sayı kavgası' propagandasına operasyon
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