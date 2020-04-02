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'de koronavirüsten ölen Türklerin sayısı 7'ye yükseldi

'nin kentinde dün gece bir Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 2.4.2020 18:44 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 18:46 ABONE OL
ABD'de koronavirüsten ölen Türklerin sayısı 7'ye yükseldi

ABD'nin New York kentinde dün gece bir Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, New York'un Brooklyn bölgesinde restoran işleten 45 yaşındaki G.L, geçen hafta rahatsızlanarak hastaneye gitti ve Kovid-19 teşhisiyle tedavi altında alındı.

Kronik bazı hastalıkları bulunan G.L, dün gece hayatını kaybetti.

G.L, New York'ta Kovid-19'dan ölen ilk Türk vatandaşı olurken, ülke genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 7'ye yükseldi.

Salgın nedeniyle şimdiye kadar New Jersey'de 5 ve Pensilvanya'da 1 Türk hayatını kaybetmişti.

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ABD'de koronavirüsten ölen Türklerin sayısı 7'ye yükseldi
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