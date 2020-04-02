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Devlet Başkanı Rodrigo 'den kararı: Gerekirse vurun...

ile ilgili 'den dikkat çeken bir haberi geldi. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo , corona virüsü önlemlerinin eksiksiz uygulanmasını istedi. Duterte, sorun çıkaranlara en sert tepkinin verilmesini isterken, 'Gerekirse vurun' ifadelerini kullandı. Filipinler'de şu ana kadar 96 kişi corona virüsü neeniyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 2 bin 311 olarak duyuruldu.

Giriş Tarihi: 2.4.2020 11:23 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 11:42 ABONE OL
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den son dakika corona virüsü kararı: Gerekirse vurun...

Devlet Başkanı Rodrigo , nedeniyle halkı tehdit etti. Önlemlerin en üst seviyede uygulanmasını isteyen Duterte, kolluk kuvvetlerine, 'Gerekirse vurun' talimatı verdi.

CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, televizyon kanallarından yaptığı açıklamada, polislerden, doktorlara ve sağlık çalışanlarına zehirli kimyasallarla saldıranların, üzerlerine ölümcül maddeler dökülerek veya onları bu maddeleri içmeye zorlayarak cezalandırılmasını istediğini söyledi.

Sorun çıkaran kişilerin, hapishanelerde aç bırakılacaklarını belirten Duterte, hükümetin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinde yaptığı kısıtlamalara karşı gelinmesi ve isyan çıkarılması halinde, emniyet güçlerine sorun çıkaranları vurmaları ve gıda ve nakit yardımını durdurma emrini vereceğini belirterek halkı tehdit etti.

"ÇOK SERT DAVRANILACAK"

Duterte, nakit ve yiyecek yardımının dağıtımında yaşanan gecikmeler ve yapılan şikayetlere ilişkin ise sorumluluğun siyasetçilerden alınıp eski bir generale verildiğini, yardımları çalanlara karşı çok sert davranılacağını ifade etti.

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Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den son dakika corona virüsü kararı: Gerekirse vurun...
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