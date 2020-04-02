İşte Türkiye'de coronavirüs bilançosu Bakan Koca son vakaları duyurdu!

Son verilere göre bugünkü test sayısı 18757, vaka sayısı 2456, vefat eden kişi sayısı 79 oldu. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısı 356'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca "2 Nisan 2020 tarihinde toplam vaka sayısı 2456, vefat sayısı 79. Bugüne kadarki vaka sayısı 18135'e, vefat sayısı ise 365'ya yükseldi." dedi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığpı paylaşımda "Test sayımız düne göre 4.000'in üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların %82'sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici." ifadelerini kullandı.

DÜNKÜ DURUM!

Dün açılan rakamlara göre 24 saatte yapılan test sayısı 14.396, vaka sayısı 2.148, hayatını kaybeden sayısı 63, 333 taburcu olmuştu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 277'ye ulaşmıştı.



TOPLAM 39 İLİMİZDE CAN KAYBI VAR



42 ilimizde hayatını kaybedenler bulunurken kayıplarımızın ağırlığı İstanbul ve İzmir'de meydana geldi.

DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI 700 BİNİ GEÇTİ

Dünya genelinde korona virüs vakaları alarm veriyor. Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan yeni tip corona virüs (Covid-19) sebebiyle dünyada her geçen gün ölüm sayısı artıyor.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 239'a, vaka sayısı ise 980 bin 519'a ulaştı.