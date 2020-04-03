Son dakika: Bakan Koca son vakaları açıkladı!

Son verilere göre bugünkü test sayısı 18757, vaka sayısı 2456, vefat eden kişi sayısı 79 oldu. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısı 356'ya yükseldi.

Türkiye'de koronavirüs nedenli vefat sayısı 356 oldu. İşte son veriler (2 Nisan 2020) | Video

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılan 18 bin 757 koronovirüs testinden 2 bin 456'sının pozitif çıktığını, 79 hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu. Böylece toplam can kaybı 356'ya yükseldi.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Test sayımız düne göre 4 binin üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların yüzde 82'sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici" notuyla, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.



Tablodaki verilere göre bugün yapılan 18 bin 757 testten 2 bin 456'sı pozitif çıktı, 79 kişi yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı ise 356'ya yükselmiş oldu. Ayrıca bugüne kadar yapılan test sayısı 125 bin 556, toplam vaka sayısı 18 bin 135, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1101, toplam entübe hasta sayısı 783, toplam iyileşen hasta sayısı ise 415 olarak açıklandı.

DÜNKÜ DURUM!

Dün açılan rakamlara göre 24 saatte yapılan test sayısı 14.396, vaka sayısı 2.148, hayatını kaybeden sayısı 63, 333 taburcu olmuştu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 277'ye ulaşmıştı.



TOPLAM 39 İLİMİZDE CAN KAYBI VAR



42 ilimizde hayatını kaybedenler bulunurken kayıplarımızın ağırlığı İstanbul ve İzmir'de meydana geldi.

DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI 980 BİNİ GEÇTİ

Dünya genelinde korona virüs vakaları alarm veriyor. Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan yeni tip corona virüs (Covid-19) sebebiyle dünyada her geçen gün ölüm sayısı artıyor.

İşte bugün itibarıyla dünyada koronavirüs vaka ve güncel ölüm rakamları | Video

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 239'a, vaka sayısı ise 980 bin 519'a ulaştı.