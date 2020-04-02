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Kürtçe tercümanlı yardım

Corona virüse karşı alınan tedbirler artırıldı. 77 yaşındaki ’nin yakınları sosyal medyadan yardım isteyince belediye harekete geçti.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 2.4.2020 16:19 ABONE OL
Kürtçe tercümanlı yardım

Coronavirüs tedbirlerinden dolayı 77 yaşındaki Ağrılı Hanım Sabaz evden çıkamayınca yakınları, yaşlı kadının Türkçe bilmediğini de belirterek sosyal medya aracılığıyla belediyeden yardım istedi. Çekmeköy Belediyesi ekipleri bunun üzerine harekete geçerek yaşlı teyzenin yardımına koştu.

Türkçe konuşmayı bilmeyen 77 yaşındaki Hanım Teyzenin yardımına belediye koştu | Video


Türkçe bilmemesinden dolayı yaşlı teyzeye Kürtçe bilen bir zabıta memuru tercümanlık yaptı. İlk önce yaşlı kadının ateşini ölçerek işe başlayan ekipler, sıcak yemek yardımında bulunarak evini temizledi. Belediye ekipleri çalışma sonrası ayrılırken duygusal anlar yaşandı. 77 yaşındaki yaşlı kadın Çekmeköy Belediyesi ekiplerine teşekkür eti.

Öte yandan Belediye ekipleri Hanım Teyze'yi 'Sıcak Yemek ve Evde Bakım' projelerine dahil ettiklerini belirterek, artık her gün kapısını çalacaklarını söyledi.

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Kürtçe tercümanlı yardım
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