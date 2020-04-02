Mevlana mesajlı yardım

"Ümitsizliğin ardında nice ümitler var"

"Karanlığın ardında nice güneşler var"



Koronavirüs salgınının Avrupa'daki merkezi haline gelen İspanya ve İtalya'ya Türkiye'den yardım eli uzandı. Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki askeri fabrikalarda, dikimevleri ile Makina ve Kimya Endüstrisi'nde yerli ve milli imkanlarla üretilen maske ve kıyafet, antibakteriyel sıvı gibi tıbbi yardım malzemesi Etimesgut Askeri Havaalanı'nda askeri kargo uçağına yüklendi. Malzemelerin yer aldığı paketlerin üzerinde İtalyanca ve İspanyolca, Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözü ve "Türkiye'den İspanyol halkına sevgilerle" ifadesi yer aldı.



TÜRKİYE'YE ÖVGÜ

Türkiye'yi teşekkür eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO müttefiklerimizin birbirine afet yardımı merkeziyle destek sağlamasından gurur duyuyorum" değerlendirmesinde bulundu. ANKARA



'DOSTLAR KARA GÜNLER İÇİNDİR'

Türk Hava Kuvvetleri'nin A400M kargo uçağı, İspanya'nın ardından İtalya'nın başkenti Roma yakınlarındaki Practica di Mare Üssü'ne indi. Mühendis Albay Burak Erkan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'ye yazdığı mektubu, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'ya teslim etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da mevkidaşı Di Maio'ya hitaben Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Dostlar kara günler içindir. Gerçek arkadaşlar zor zamanlarda belli olur. Dostlar, ihtiyaç halinde birbirinin yanındadır" ifadelerini kullandı.

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