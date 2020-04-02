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Portekiz'de devam edecek

Gelen son bilgilere göre Portekiz Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 19 Mart'ta ilan edilen olağanüstü halin 15 gün daha uzatılmasını kabul etti.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 2.4.2020 14:28 ABONE OL
Portekiz'de olağanüstü hal devam edecek

Başbakan Antonio Costa, meclis genel kurulunda yaptığı konuşmada, "Nisan çok zor bir ay olacak. Tünelin sonundaki ışığı görmek için henüz çok erken. Olağanüstü hali uzatmamak yanlış bir mesaj vermek olurdu. Bunu uzatmak bir zaruret." dedi.

Kovid-19 ile mücadelede ileriki haftaların önemli olduğunu, gerekirse olağanüstü hali daha da uzatabileceklerini kaydeden Costa, okulların tekrardan açılması için sağlık şartlarının garanti edilmesinin gerekli olduğunu, okul takvimiyle ilgili 9 Nisan'da yeni bir toplantı yapacaklarını söyledi.

KARŞI ÇIKAN TEK MİLLETVEKİLİ OLDU!

Mecliste yapılan oylamada, olağanüstü halin 17 Nisan'a kadar uzatılmasına karşı çıkan tek siyasi parti, sadece bir milletvekili olan Liberal Girişim oldu.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre ülkede Kovid-19 tespit edilen vaka sayısı 8 bin 251 olurken, salgından dolayı şimdiye kadar 187 kişi hayatını kaybetti.

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Portekiz'de olağanüstü hal devam edecek
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