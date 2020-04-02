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Koca, DSÖ Kluge ile görüştü

Fahrettin Koca, (DSÖ) Hans Kluge ile telekonferans görüşmesi yaptı.

Giriş Tarihi: 2.4.2020 22:36 ABONE OL
Sağlık Bakanı Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile görüştü

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, görüşmeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile telekonferans görüşmesi yaptık. Avrupa'da pandemi politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirttik. Sayın Kluge, veri paylaşımına değindi, DSÖ'nün Türkiye'nin uygulamasını emsalsiz bulduğunu söyledi."

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Sağlık Bakanı Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile görüştü
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