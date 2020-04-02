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Son dakika: Yoğunluk yaşanan şubeleri geçici kapatılacak

DHA: İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 2 milyon 111 bin haneye yapılacak olan bin TL’lik ödemenin oluşacak yoğunluk nedeniyle sağlık güvenliğini riske atmamak için şubelerinde yapılmayacağı, ödemenin 03.04.2020 Cuma saat 10:00’dan itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla kararlaştırılan 5 gün içinde vatandaşların kendi ikametlerinde yapılacağı bildirildi.

Giriş Tarihi: 2.4.2020 22:46 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 23:04 ABONE OL
Son dakika: Yoğunluk yaşanan PTT şubeleri geçici kapatılacak

İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğü, sosyal yardımların, PTT dağıtıcıları tarafından İl Emniyet Müdürlükleri ile iş birliği içerisinde, kolluk kuvvetleri ve bekçilerle evlere yapılacağını bildirdi.

Başmüdürlükten yapılan açıklamada, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri sürecinde bazı PTT iş yerlerinde yaşanan yoğunluğun, çalışanların ve müşterilerin koronavirüs hastalığı karşısında sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla yarından itibaren sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerinde ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu süreçte sosyal yardım ödemelerinin, PTT dağıtıcıları tarafından İl Emniyet Müdürlükleri ile iş birliği içerisinde, kolluk kuvvetleri ve bekçilerle birlikte evlere yapılacağı kaydedildi.

Kapatılmayan iş yerlerinde ise gün içinde yoğunluğun artışına göre hizmetin
durdurulabileceği aktarılan açıklamada, "Toplum sağlığımız için tedbirlerimizi artırmaya ve sizin için çalışmaya devam ediyoruz." denildi.

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Son dakika: Yoğunluk yaşanan PTT şubeleri geçici kapatılacak
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