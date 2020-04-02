Twitter o hesapları kapattı ama! Türkiye’deki PKK ve FETÖ'cü hesaplara sessiz

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, paylaşımlarında Türkiye'yi hedef gösteren Suudi Arabistan ve Mısır kaynaklı toplam 7 bin 891 hesabı sildiğini açıkladı.

Twitter'dan yapılan açıklamada, şeffaflığın platform için esas olduğu belirtilerek, Twitter'da devlet destekli yapılan bilgi operasyonlarına yönelik çalışmalar kapsamında aralarında Mısır, Suudi Arabistan, Honduras, Endonezya ve Sırbistan'ın bulunduğu 5 ülkeden yönetilen çok sayıda hesabın silindiği bildirildi.

MISIR KAYNAKLI 2 BİN 541 HESAP SİLİNDİ

Açıklamada, El Fagr isimli Mısır kaynaklı bir ağ tespit edildiği, bu ağa dahil olan 2 bin 541 hesabın silindiği belirtildi. Bu ağın sahte hesaplar oluşturarak, Türkiye, Katar ve İran'a yönelik eleştirel mesajları dolaşıma soktuğu, elde edilen bilgiler ışığında bu ağın Mısır hükümeti tarafından yönlendirildiğinin tespit edildiğinin altı çizildi.

Öte yandan, Suudi Arabistan'la ilişkisi tespit edilen ve Türkiye ve Katar'ın Yemen'deki faaliyetlerini eleştiren sahte hesap ağına yönelik 5 bin 350 hesabın silindiği vurgulandı.

Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu çeşitli ülkelerden yönetilen bu hesap ağının Suudi Arabistan yönetimini öven paylaşımlar yaptığı belirtildi.

Türkiye'ye yönelik paylaşım yapan toplam 7 bin 891 hesabın silindiğinin aktarıldığı açıklamada, farklı ülkelerde çeşitli siyasi amaçlara yönelik paylaşım yapan Sırbistan, Endonezya ve Honduras merkezli binlerce hesabın da silindiği bildirildi.

PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLERE MAVİ TIK!

Twitter yaptığı bu uygulama Türkiye'ye yönelik olumlu gibi görünse de FETÖ ve PKK hesaplarını kapatmaması tepkilere neden oldu. FETÖ, PKK/YPG'li birçok teröriste sessiz kalan ve hesabını silmeyen Twitter yönetimi, daha önce PKK/YPG terör örgütünün sözde komutanı Şahin Cilo'nun ( (@MazloumAbdi ) açtığı Twitter hesabını onaylamış ve PKK/YPG'nin propaganda hesabına mavi tık vermişti.

HAMAS'IN SİYASİ BÜRO ÜYESİ İZZET ER-RİŞK'İN HESABINI KAPATMIŞTI

ABD menşeli sosyal paylaşım sitesi Twitter, Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk'in hesabını bir gerekçe göstermeden kapatmıştı. Filistinli birçok yetkili ve aktivist, son zamanlarda Twitter ve Facebook'un kişisel hesaplarını kapatmasından şikayet ediyor.



FETÖ FİRARİSİ EMRE USLU'YA MAVİ TIK

FETÖ firarisi Emre Uslu'nun da Twitter hesabı mavi tık olarak görünüyor ve herhangi bir şekilde müdahale edilmiyor.





FİRARİ DÜNDAR'IN HESABINI KAPATMADILAR

"Devlet sırlarını ifşa etmek" gibi birçok suçtan yargılandığı davada hakkında yakalama kararı çıkarılan ve Avrupa'ya firar eden vatan haini Can Dündar, Twitter'dan Türkiye aleyhine propaganda yapmaya devam ediyor.