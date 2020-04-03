Son dakika haberi: Bakan Koca son corona virüs vakalarını açıkladı! Türkiye'de corona vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 69 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 425'ye yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 69 kişinin hayatını kaybettiği toplam vefat sayısının 425 olduğu açıklandı. Açıklamada, bugünkü test sayısının 16 bin 160, vaka sayısı ise 2 bin 786 olduğu belirtildi. Toplam test sayısının 141 bin 716, toplam vaka sayısının 20 bin 921, yoğun bakım hasta sayısının bin 251, entübe hasta sayısının 867, iyileşen hasta sayısının 484 olduğu kaydedildi.

DÜNKÜ RAKAMLAR

Son verilere göre dünkü test sayısı 18757, vaka sayısı 2456, vefat eden kişi sayısı 79 olmuştu. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısı 356'ya yükselmişti.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan 18 bin 757 koronovirüs testinden 2 bin 456'sının pozitif çıktığını, 79 hastanın hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Böylece toplam can kaybı 356'ya yükselmişti.

Tablodaki verilere göre dün yapılan 18 bin 757 testten 2 bin 456'sı pozitif çıkmış, 79 kişi yaşamını yitirmişti.

DÜNYADA 1 MİLYONU AŞTI

Çin'de ortaya çıktığından beri hızla dünyaya yayılan Koronavirüs, dün 1 milyon vaka sayısını geçti.Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 53 bin 160'a, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 16 bin 401'e yükselirken; 211 bin 775 kişi de tedavi edildi.