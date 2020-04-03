CİMER üzerinden kampanyaya destek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için vatandaşlarca Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) gönderilen mesajlarından bazılarını paylaştı.* Adana'nın Seyhan ilçesinden bir vatandaş: Adana ili Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler Okulu bahçesinde bulunan yaklaşık 150-200 zeytin ağacından topladığımız zeytin satışından elde ettiğimiz 18 bin lira gelirimizi bağışlamak istiyoruz.* İstanbul'dan bir vatandaş: Emekli bayram ikramiyesinin 500 lirası ile katılmak istiyorum.* Balıkesir'in Gönen ilçesinden bir öğretmen: 1 Nisan-30 Nisan arası ek ders ücretlerimi bağışlıyorum.* Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden bir gazi: 1 Nisan'da yatacak olan gazilik maaşımı devletime bağışlamak istiyorum.