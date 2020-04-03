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hangileri? açıkladı...

son dakika açıklamasında ve 30 şehrin giriş çıkışlarının kapatıldığını açıkladı! Özel araçla da bu şehirlere araç giriş çıkışı yapılamayacak. Türkiye'de corona virüs yüzünden ölenlerin sayısı 425 olurken, toplam vaka sayısı 20.921 oldu. hangileri? Büyükşehirler hangisi? İşte Türkiye'deki büyükşehirler listesi...

Giriş Tarihi: 3.4.2020 20:24 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 20:29 ABONE OL
Giriş çıkışı kapatılan şehirler hangileri? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı...

İlk kez Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan corona virüs yüzünden ülkemizde ölenlerin sayısı 425 oldu. 3 Nisan tarihinde Sağlık Bakanı Koca; bugünkü test sayısının 16.160, vaka sayısının da 2.796 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise son dakika açıklamasında sokağa çıkma yasağı hakkında açıklamalarda bulunurken 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getirildiğini ayrıca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta özel araç giriş ve çıkışların kapatıldığını açıkladı.

İŞTE GİRİŞ ÇIKIŞLARIN KAPATILDIĞI BÜYÜKŞEHİRLER LİSTESİ

– Adana

– Ankara

– Antalya

– Aydın

– Balıkesir

– Bursa

– Denizli

– Diyarbakır

– Erzurum

– Eskişehir

– Gaziantep

– Hatay

– İstanbul

– İzmir

– KahramanMaraş

– Kayseri

– Kocaeli

– Konya

– Malatya

– Manisa

– Mardin

– Mersin

– Muğla

– Ordu

– Sakarya

– Samsun

– ŞanlıUrfa

– Tekirdağ

– Trabzon

– Van)

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Giriş çıkışı kapatılan şehirler hangileri? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı...
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