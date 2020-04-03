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'den son dakika açıklaması: 10 hain etkisiz

Son dakika haberi... Barış Pınarı bölgesi güneyinde saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada "Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 3.4.2020 11:29 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 12:02 ABONE OL
MSB'den son dakika açıklaması: 10 hain etkisiz

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada "Barış Pınarı bölgesi güneyinde saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verdi.

İşte ayrıntılar;

Milli Savunma Bakanlığı'nca Barış Pınarı bölgesi güneyinde saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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MSB'den son dakika açıklaması: 10 hain etkisiz
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