‘Sizi kullandığınız fular gibi renkli ve güzel hatırlayacağız’

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Tıp Fakültesi'nde bir hastasından koronavirüs bulaşan ve 15 günlük yoğun bakım mücadelesini kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu (67) dün son yolculuğuna uğurlandı. Taşçıoğlu dün Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye oğlu Onur Taşcıoğlu, ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze namazı maskeli ve sosyal mesafe korunarak kılındı. Hastaneye, üniversitedeki derslerine ve diğer gittiği tüm ortamlara renkli fularlarıyla giden Prof. Dr. Taşcıoğlu'nun öğrencileri duygusal bir paylaşımda bulundu: "Sizi hep kullandığınız fularlarınız gibi renkli ve güzel hatırlayacağız. Söz veriyoruz, sizin izinizde ve öğüdünüzle, hayatı, yaşamayı unutmadan iyi bir hekim ve insan olmak için öğrenmeye devam edeceğiz." Taşcıoğlu'nun Türkiye'nin bir çok yerindeki öğrencileri dün saat 12.00'de bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Taşcıoğlu için taziye ilanı verdi. İlanda, "Bugüne kadar binlerce hastanın şifa bulmasında, binlerce öğrencinin yetişmesinde büyük emeği olan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nü müşfik bir hekim, fedakar bir hoca, iyi bir insan olarak hatırlayacağız" denildi. Erdoğan, Taşcıoğlu'nun eşi Didem Taşcıoğlu'nu arayarak taziyelerini iletti. ANKARA