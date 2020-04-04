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Asıl tehlike yerde

ERHAN ÖZTÜRK ERHAN ÖZTÜRK Gündem
Giriş Tarihi: 4.4.2020 ABONE OL
Asıl tehlike yerde
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Zeki Gümrü hastalığın yayılmasında çok önemli bir tehlikeye daha dikkat çekti. Yere tükürme alışkanlığı olan insanların bu dönemde bu alışkanlıklarından hemen vazgeçmeleri gerektiğini belirten Prof. Dr. Osman Zeki Gümrü, tükürüğün sağlık için önemli olduğunu belirterek, "Tükürüğün içindeki oksijen, ağız dokularının beslenmesini sağlıyor. Ağız hiç tükürüksüz kalmamalı. Ağızdaki tükürük azaldığında tat alma duyusu bozulur" dedi. Tükürüğün risklerine de işaret eden Gümrü, "Vücut günde 1 ila 1.5 litre tükürük salgılıyor 1 santimetreküp tükürükte 750 bin bakteri var. Bu bakteriler normal şartlarda vücutla dost geçiniyor. Ama bağışıklık sistemi zayıflayınca hastalığa neden olabiliyor. Yere ya da havaya saçıldığında, bu bakteriler bir başkasının hasta olmasına zemin hazırlayabiliyor" şeklinde konuştu.
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Asıl tehlike yerde
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