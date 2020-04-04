Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması! O hastanelere günlük 660 lira ödenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Kovid-19 tedbirleri kapsamında SUT'la karşılanan yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkardık." ifadelerini kullandı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Kovid-19 tanısı konulan her hastamız için hizmet veren hastanelerimize günlük 660 lira ödeyeceğiz." diye konuştu.

Selçuk, "Yoğun bakım şartlarında koronavirüs tedavisinde kullanılan ilacı geri ödeme listemize aldık." dedi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, immün plazma tedavisi bedelinin de karşılanacağını bildirdi.