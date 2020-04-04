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, Kovid-19 salgını sebebiyle çalışma saatlerinde değişiklik yaptı

AŞ (), 6 Nisan Pazartesi'den itibaren tüm Müşteri Operasyon Merkezleri 12.00-17.00 saatlerinde hizmet verecek.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 4.4.2020 18:42 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 18:57 ABONE OL
BEDAŞ, Kovid-19 salgını sebebiyle çalışma saatlerinde değişiklik yaptı

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), 6 Nisan Pazartesi'den itibaren tüm Müşteri Operasyon Merkezleri 12.00-17.00 saatlerinde hizmet verecek.

BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bir dizi önlem alan şirket, müşterilerinin taleplerine yanıt verirken müşteri ve çalışanlarının sağlığını en üst düzeyde korumayı hedefliyor.

Acil eylem planını devreye alan BEDAŞ, Müşteri Operasyon Merkezlerinde çalışma düzenini de buna göre değiştirdi.

Buna göre, 6 Nisan Pazartesi'den itibaren tüm Müşteri Operasyon Merkezleri 12.00-17.00 saatlerinde hizmet verecek.

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BEDAŞ, Kovid-19 salgını sebebiyle çalışma saatlerinde değişiklik yaptı
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