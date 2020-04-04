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Devletimiz her vatandaşına sahip çıkacak güçte

Eda IŞIK Eda IŞIK Gündem
Giriş Tarihi: 4.4.2020 ABONE OL
Devletimiz her vatandaşına sahip çıkacak güçte
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. İşte açıklamalarının satırbaşları:
* 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' adlı kampanyamıza çamur atma çabasında olanlar var. Sayın Kılıçdaroğlu yardım kampanyasına bile 'kalkıp hamaset' diyorsa bunun devleti güvencesinde ve profesyonel bir biçimde yapılmasından neden rahatsız oluyor? Bundan daha doğal ne olabilir? Vatandaşlarımızın birbiriyle dayanışması, devlet hayatında bir zaaf olduğu anlamına gelmez. Milletimizin verdiği destekle devletimiz her bir vatandaşına sahip çıkacak güce sahiptir.
* Yıkım siyasetinin zamanı değil. Önemli olan vatandaşımızın hayatının korunması. Koca koca siyasi partilerin bazı temsilcileri spekülasyon yaymaya çalışıyor.
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Devletimiz her vatandaşına sahip çıkacak güçte
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