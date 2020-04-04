Hakan Aygün tutuklandı

Halk TV'de uzun süre yönetici ve programcı olarak görev yapan Hakan Aygün, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gazeteci Hakan Aygün hakkında, "Ey İBAN edenler" ifadesinin yer aldığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkı kin ve düşmanlığa tahrikle suçlanan Aygün'ü, Gümbet İskelesi'nde kaldığı teknede gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Aygün dün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Aygün, tutuklanarak cezaevine gönderildi.