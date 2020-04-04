Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Hakan Aygün tutuklandı

tutuklandı

Zeki ÖZKESKİN Gündem
Giriş Tarihi: 4.4.2020 ABONE OL
Hakan Aygün tutuklandı
Halk TV'de uzun süre yönetici ve programcı olarak görev yapan Hakan Aygün, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gazeteci Hakan Aygün hakkında, "Ey İBAN edenler" ifadesinin yer aldığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkı kin ve düşmanlığa tahrikle suçlanan Aygün'ü, Gümbet İskelesi'nde kaldığı teknede gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Aygün dün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Aygün, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Hakan Aygün tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA