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'da korona virüs tedbirlerini ihlal 205 kişiye cezai işlem

İstamnbul'da corona virüs tedbirleri titizlikle uygulanıyor. Yapılan uyarı ve bilgilendirmelere karşın kural ihlalleri yapanlar bulunuyor. Alınan bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğünün Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamındaki bugünkü denetimlerde 205 kişiye işlem yapıldığı bildirildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 4.4.2020 18:34 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 18:46 ABONE OL
İstanbul'da korona virüs tedbirlerini ihlal 205 kişiye cezai işlem

İstanbul'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde kural ihlali yapan 205 kişiye cezai işlem uygulandı. Denetimlerde, 20 yaş altındaki sokağa çıkma yasağı kapsamında Sultanbeyli'de 5, Sancaktepe'de 3 ve Kağıthane'de 2 olmak üzere 10 kişinin işlem gördüğü belirtildi.

Koronavirüs nedeniyle pencerelere çıkarak gün yaptılar

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamındaki bugünkü denetimlerde 205 kişiye işlem yapıldığı bildirildi. İstanbul genelinde son 24 saat içinde kuralları ihlal eden 205 kişi tespit edildi. Bağcılar, Ümraniye, Zeytinburnu, Bahçelievler, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Kağıthane ve Pendik'te sokağa çıkma yasağını ihlal eden, toplu taşıma kurallarına uymayan, sosyal mesafe aralığına uymayan ve yasağı delen 205 kişiye toplam 117 bin 193 lira idari para cezası uygulandı. 8 işyerinin mühürlendiği denetimlerde, 7 aracın ise trafikten men edildiği duyurulurken, 20 yaş altındaki sokağa çıkma yasağı kapsamında Sultanbeyli'de 5, Sancaktepe'de 3 ve Kağıthane'de 2 olmak üzere 10 kişinin işlem gördüğü belirtildi.

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İstanbul'da korona virüs tedbirlerini ihlal 205 kişiye cezai işlem
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