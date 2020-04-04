MSB'den son dakika açıklaması! Terör örgütüne büyük darbe!

Gelen son dakika haberine göre; sızma girişiminde bulunan 24 terörist TSK tarafındane tksiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 24 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

MSB BÖYLE DUYURDU

Operasyonları ve çalışmaları sosyal medya hesabı üzerinden duyuran MSB sabah saatlerinde yaptığı açıklama ile terör örgütüne ağır darbe vurulduğunu duyurdu.

MSB'nin paylaşımı şöyle:

erör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 24 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi.