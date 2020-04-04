Nefret diline sert tepki

CHP'lİ İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, hükümetin tüm yardım kampanyalarının ortak merkezden yürütülmesi kararına ilişkin "Onlar para derdinde, biz can derdindeyiz" ifadeleri büyük tepki topladı.Belediyelerin yardım toplaması ile ilgili yasaların ortada olduğuna dikkat çeken AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Devletimiz de 'biz bize yeteriz' diyor. Bu neden rahatsız ediyor. Bu can pazarında asıl kendileri hangi hesabın peşindeler, anlamadık. Şaşkınlık içindeyiz" diye konuştu.AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da, sözlerin açıkça nefret dili olduğunu belirterek, "Bu nefret dili, bu kutuplaştırıcı, ötekileştirici, düşmanlaştırıcı, bölücü, hedef gösterici dil, bir belediye başkanına yakışmıyor. Yazık, çok yazık" dedi.