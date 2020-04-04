Polis maske fırsatçılarına göz açtırmıyor

KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ

Koronavirüsle mücadele döneminde fırsatçılar ise insan sağlığını hiçe sayarak sahte maskeler ve dezenfektanlar üretiyor. Ancak güvenlik güçleri bu kişilere göz açtırmıyor. İstanbul'da Bağcılar'da ve Bayrampaşa'da kaçak maske operasyonu gerçekleşti. İstanbul Emniyeti, iki tekstil atölyesinde izinsiz imal edilen ve kolilere yerleştirilerek toptancıların adreslerine gönderilmek üzere paketlenen 70 bin adet kaçak sağlık maskesini sevkiyat gerçekleşmeden ele geçirdi. İki tekstil atölyesi zabıta tarafından mühürlendi. İş yerlerinin faaliyetlerine son verildi. İş yeri sahipleri hakkında ise yasal işlem başlatıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayanlara yönelik çalışma başlattı. Darıca ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 bin cerrahi maske ele geçirildi. İmalathanedeki şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. Bolu'da ise jandarma ekipleri iki kamyonda arama gerçekleştirildi. Kamyonlarda yapılan aramada kaçak tütün ve sigaralırın yanısıra 4 bin cerrahi yüz maskesi ele geçirildi. Samsun polisi ise mart boyunca yaptığı uygulamalar da 975 litre alkol bazlı hijyen ürünü ve 68 bin 200 adet maske ele geçirdi.