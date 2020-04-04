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Şimdilik 15 gün sürecek

ANKARA Gündem
Giriş Tarihi: 4.4.2020 ABONE OL
Şimdilik 15 gün sürecek
Başkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda alınan yeni tedbirlere ilişkin genelge, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla valiliklere gönderildi. Genelgeye göre, Zonguldak ile büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van'a tüm giriş ve çıkışlar dün saat 24.00'ten itibaren 15 gün süreyle durduruldu. Bu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta yaşayanların, belirtilen süre boyunca kentlerde kalmaları esas olacak.
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Şimdilik 15 gün sürecek
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