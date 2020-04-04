Son dakika: Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden zekatların erken verilmesine cevaz

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, zekatların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maddi açıdan sıkıntı yaşayan kişilere ramazan ayı gelmeden verilebileceğini bildirdi.

Karadaği, Al Jazeera Mubasher Televiyonu'nda katıldığı bir programda, "zekatların erken verilip verilemeyeceği" ile ilgili soruyu yanıtladı.

Karadaği, "Şu an zekatın, bu yoksul kişilere erkenden verilmesi, ramazan ayına ertelenmesinden daha iyidir." dedi.

Öte yandan Mısır'ın resmi fetva kurumu Daru'l İfta da, virüs salgını nedeniyle yoksul ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması için zekatın erken verilmesinin caiz olduğunu açıkladı.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri ise verdiği fetvada, İslam şeriatına göre günü gelmeden de zekat dağıtılabileceğini, bu nedenle zengin kişilerin ramazanı beklemeden zekatlarını vermelerinin caiz olduğunu belirtti.