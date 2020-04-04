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Vali Yerlikaya: 100 bin 244 ailemize maaşlarını evlerinde teslim ettik

Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kalkanı" ile 1.000TL sosyal yardım ve 2022 kanunu kapsamında maaş alan İstanbul’da 142 bin 207 vatandaşımız bulunduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 4.4.2020 23:26 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 23:27 ABONE OL
Vali Yerlikaya: 100 bin 244 ailemize maaşlarını evlerinde teslim ettik

Vali Yerlikaya Cuma günü saat 10.00'dan bugün (Cumartesi) 18.00'e kadar 100 bin 244 aileye maaşlarını evlerinde teslim ettiklerini 41 bin 963 vatandaşa yarın maaşlarını teslim edeceklerini açıkladı.

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Vali Yerlikaya: 100 bin 244 ailemize maaşlarını evlerinde teslim ettik
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