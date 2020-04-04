Vali Yerlikaya: 100 bin 244 ailemize maaşlarını evlerinde teslim ettik

Vali Yerlikaya Cuma günü saat 10.00'dan bugün (Cumartesi) 18.00'e kadar 100 bin 244 aileye maaşlarını evlerinde teslim ettiklerini 41 bin 963 vatandaşa yarın maaşlarını teslim edeceklerini açıkladı.

"Ekonomik İstikrar Kalkanı" ile 1.000₺ sosyal yardım ve 2022 kanunu kapsamında maaş alan İstanbul'da 142.207 vatandaşımız bulunuyor.



Cuma günü 10.00'dan bugün 18.00'e kadar 100.244 ailemize maaşlarını evlerinde teslim ettik.



41.963 vatandaşımıza yarın inşallah teslim edeceğiz. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 4, 2020