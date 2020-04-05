Azeri vekil Türkiye’de taksici kurbanı oldu!

Azerbaycan'dan Türkiye'ye ziyarete gelen Azeri Milletvekili Fazail Ağamalı, İstanbul'da otele gitmek için kızı ve torunu ile birlikte bindiği takside soyuldu. Taksi şoförünün parayı peşin istemesi üzerine cüzdanını çıkaran Ağamalı, bir süre sonra taksiciden şüphelenince araçtan indi. Cüzdanını kontrol ettiğinde parasının çalındığını fark eden milletvekili karakola giderek taksi şoföründen şikâyetçi oldu.

TAKSİ ÜCRETİNİ PEŞİN İSTEDİ

Azeri vekil karakolda verdiği ifadesinde yaşadığı olayı şu şekilde anlattı: Akşam saatlerinde Çağlayan Adliyesi önünden kızım ve torunumla birlikte Beşiktaş'a gitmek için taksiye bindik. Taksi şoförü araç hareket etmeden benden 25 lir talep etti. Trafik sıkışık olduğu ve başka taksi bulamayacağımızı düşünerek cüzdanımı çıkarıp istediği parayı vereceğim sırada elimde tuttuğum tüm paraları aldı. Neden aldığını sorduğumda 25 lira alacağını söyledi. Ben paralarımı şoförün elinden hemen geri aldım. Ancak bir süre sonra şüphelendiğim için Beşiktaş'a gitmeden aracı terk ettik.

TUTUKLANDI

Ağamalı, ifadesinde taksiden indiğinde cüzdanını kontrol ettiğini ve içerisinden 2 bin lirasının alındığını belirterek şikâyetçi olduğunu ifade etti. Şikayet üzerine yakalanan taksi şoförü Selami T., alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'PARASINI DÜŞÜRDÜ, ÇALMADIM'

Milletvekilinin şikayeti sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı taksi şoför Selami T., hakkında soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan genç adam milletvekili Fazail Ağamalı'nın kendilerini Beşiktaş'a götürmeleri için 25 lira teklif ettiğini, bu ücrete Beşiktaş'a gidemeyeceğini söyleyince de taksiden indiklerini anlattı. Bir süre sonra sağ ön koltuğun alt kısmında bir miktar para bulduğunu ve bu parayı da kendilerine teslim ettiğini hırsızlık suçunu işlemediğini ifade etti.

10 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda alınan ifadeler ve şüpheli Selami T.'nin bulduğunu iddia ettiği parayı geri iade etmesiyle üzerine atılı suçu işlediği gerekçesiyle iddianame düzenlendi. 'Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık' suçu kapsamında 10 yıla kadar hapsi istenen Selami T., ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.