Bahçeli, Türkeş’in kabrini ziyaret etti

MHP'ninkurucusu Alpaslan Türkeş, ölümünün 23. yıldönümünde anıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli 4 Nisan 1997'de hayatını kaybeden Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Bahçeli'ye korumaları ve küçük bir grup eşlik etti. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle resmi anma töreni yapılmazken, Kuran-ı Kerim okundu. Türkeş'in kabri başında dua eden Bahçeli, kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktığı mezara bakır ibrikle su döktü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkeş'in vefat yıldönümü dolayısıyla Bahçeli ve Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş'i telefonla arayarak taziyelerini ifade etti. Erdoğan, Türkeş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve MHP camiasına başsağlığı dileklerini iletti.