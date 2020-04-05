Son dakika: Türkiye Corona virüsü vaka ve ölü sayısı güncel tablo | Bakan Fahrettin Koca son dakika açıkladı! 5 Nisan Corona virüsü il il vaka sayıları...

Türkiye'deki son durum Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından her gün son dakika açıklaması ile vatandaşlarla paylaşılmaya devam ediyor. Gün içerisinde vatandaşlar ülkemizdeki son durumla ilgili corona virüsü vaka sayısı, ölüm ve iyileşen hasta sayısı ile entübe hasta sayılarını merak ediyor. Öte yandan en çok takip edilen diğer konular arasında Koronavirüsü hangi illerde görüldü sorusu yer alıyor. Salgının illere göre vaka sayısı geçtiğimiz günlerde ilk kez Bakan Koca tarafından açıklandı ve bu iller arasında İstanbul, İzmir, Ankara ve Konya'nın öne çıktığı görüldü. Peki, Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu ile COVİD-19 vaka ve ölü sayısı, iyileşen hasta ve entübe hasta sayısı kaç oldu? Haberimizin içerisinde, hangi şehirde kaç korona virüsü vakası var sorusunun yanıtını bulabilir, vefat, vaka, iyileşen ve entübe hasta sayısı ile ilgili bilgi edinebilirsiniz. İşte, son dakika Türkiye koronavirüsü canlı harita ve anlık veriler…

CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU? İŞTE ÜLKEMİZDEKİ SON DURUM!

Türkiye corona virüsü vaka sayısı ve hayatını kaybeden kişi sayısını içeren tablo, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi sitesi üzerinden geçtiğimiz gün yayınlandı. Bugünün verileri henüz belli olmasa da haberimizde, Türkiye'de corona virüsünde son durumu canlı tablo ile öğrenebilir, Bugünün tablosu yayınlandığında 5 Nisan 2020 Türkiye'de illere göre corona virüsü vaka dağılımını görüntüleyebilirsiniz.