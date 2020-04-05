Başkan Erdoğan’a isim teşekkürü: Bizi gururlandırdınız

Koronavirüsle mücadelede hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun isminin Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'ne verileceğini açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oğlu Onur Taşcıoğlu'ndan teşekkür geldi. Onur Taşcıoğlu, Twitter'da Başkan Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketlediği mesajında "Babam Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'na hakettiği değeri verdiğiniz, adını sonsuza kadar yaşattığınız, üzüntümüzü bir nebze de olsa azalttığınız, bizi gururlandırdığınız için teşekkür ederim" paylaşımında bulundu.Onur Taşcıoğlu'nun paylaşımından sonra Başkan Erdoğan da sosyal medyadan "Sevgili Onur... Kıymetli babanız Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu hocamız bugün gurur duyduğumuz, inşallah gelecekte de gurur duyacağımız tüm hekimlerimize, tüm sağlık çalışanlarımıza ilham kaynağı olacak. Hatırası hep yaşayacak. Mekanı cennet olsun..." mesajını yazdı.Taşcıoğlu'nun teşekkür mesajına "Baban iyi bir insandı", "Rahmetli hocamız adının yaşatılmasını haketti. Siz de, size adınızı veren babanızın Onur'lu evladı olarak kalıp, değerli hocamızın yolundan gidersiniz", "Hocamız nur içinde yatsın. İsmi hep yaşasın" gibi yüzlerce destek yorumu yapıldı.