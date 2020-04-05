Birlikte çok güzelsin Türkiyem

ZONGULDAK NAMAZ VAKİTLERİ

* Zonguldak Ereğli'de taksi şoförü Uğur ile ev hanımı Semra Kocaman'ın 4 yaşındaki kızları İkra Su, Başkan Erdoğan'ı TV'de izledikten sonra, kumbarasında biriktirdiği bozuk paraları bağışlamaya karar verdi. Ailesinin çektiği videoyu sosyal medyada "Tayyip dede bende kumbaramı veriyorum, biz bize yeteriz" sözleri ile paylaşarak Erdoğan'a öpücük gönderdi.* Mersin Erdemli'de fırıncılık yapan Yunus Balcı, Milli Dayanışma Kampanyası'na ücretsiz ekmekle destek verdi. Fırıncı esnafı, fırınının camına "Ekmeği paylaşmak, ekmekten daha lezzetlidir" yazılı afiş asan Balcı, "Biz de çorbada tuzumuz olsun diyerek ihtiyaç sahipleri için bir miktar ekmek bağışında bulunduk" dedi.* Bilecik'te yaşayan 78 yaşındaki Elmas Göçtü, Vefa İletişim Merkezini arayarak görevlileri çağırıp, imza karşılığında kampanyaya 2 bin lira destek verdi. Göçtü, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, böyle bir şey düşündüğü için. Milletimize ve memleketimize çok büyük fayda. Ben ve eşim, maaşlarımızın yarısını milletle paylaşalım istedik. Dayanışma güzel bir şey ve birbirimize destek olmak çok güzel" dedi.