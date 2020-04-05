Bu neyin kini!

ABD'den bir TV programına canlı yayında bağlanarak Türkiye'nin sağlık sistemini "Sizler çok şanslısınız. İşsiz bile kalsanız 50 TL SGK ödemesi ile ilaç alıp, tedavi olabiliyorsunuz. Allah devletimizden razı olsun. Hükümetimizden razı olsun. Ülkemle gurur duyuyorum" diyerek öven Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'na, üyesi olduğu Koç Üniversitesi'nden şok bir haber geldi. Üniversite Çilingiroğlu'nun misafir profesörlük görevine son verildiğini açıkladı. Önceki akşam katıldığı bir başka canlı yayında "Bana o programın yayın arasında 'üniversitemizle ilişkiniz bitmiştir' diye e-posta gönderdiler. Gerekçe olarak da çıktığım programlar gösterildi Benim Allah'tan başka hiç kimseye ihtiyacım yok. Koç Üniversitesi'nde çok emeğim geçti. Beni atsan ne olur atmasan ne olur." dedi. Şok kararın Twitter'da duyulması ile birlikte binlerce insan ona destek mesajı atarken üniversiteye de tepki yağdı. İşte o mesajlardan bazıları;* Sözde fikir hürriyeti, teknik, teknoloji, bilimsel araştırmaların yapıldığı söylenen yer.* Türkiye'nin sağlık sektörünü öven Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'nun üniversitedeki görevine son verilmiş.* Türk milleti sizin arkanızdadır. TV programın da hükümeti eleştirseydiniz maaşınızı iki katına çıkarırlardı. Sebep olanlar utansın.* Sen samimi ve doğru bir insansın, yanındayız hocam #MehmetCilingiroğlu* Bu nasıl ve neyin kini be. Mehmet Çilingiroğlu'nun Türkiye'yi övmesinden mi, yoksa Erdoğan'a teşekkür etmesinden mi rahatsız oldunuz?* Koç Üniversitesi ülkeni översen dövülürsün diyorsunuz resmen. Bu halk bunu unutmayacak.