Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri ePTTAVM ücretsiz maske nasıl, nereden, kaç tane alınır? ePTTAVM ücretsiz maske başvuru ekranı…

nasıl, nereden, kaç tane alınır? ePTTAVM ücretsiz maske başvuru ekranı…

Corona virüsü ile mücadelede alınacak önlemlere ilişkin açıklamalar sonrasında milyonlarca vatandaşımız tarafında merakla beklenen ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili olarak son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından paylaşılan mesaja göre ücretsiz maske dağıtılmasına başlanıyor. Bu gelişme sonrası dağıtımların yapılacağı maske.epttavm.com adresine ilişkin vatandaşlarımız tarafından merakla nasıl, nereden, kaç tane alınır? Sorusuyla araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. İşte tüm detaylar ve ePTTAVM ücretsiz maske başvuru ekranı…

Giriş Tarihi: 5.4.2020 21:23 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 21:43 ABONE OL
ePTTAVM ücretsiz maske nasıl, nereden, kaç tane alınır? ePTTAVM ücretsiz maske başvuru ekranı…

Koronavirüs önlemleri kapsamında ücretsiz maske dağıtımına ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda dağıtımların yapılacağı maske.epttavm.com adresine ilişkin vatandaşlarımız tarafından arama motorlarında yoğun şekilde ePTTAVM ücretsiz maske nasıl, nereden, kaç tane alınır? Şeklinde sorularla araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. İşte tüm ayrıntılar ve ePTTAVM ücretsiz maske başvuru ekranı…

EPTTAVM ÜCRETSİZ MASKE NASIL, NEREDEN, KAÇ TANE ALINIR?


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından atılan tweet'e göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen talimatla Sağlık ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonunda 20 - 65 yaş aralığındaki tüm vatandaşlarımıza ePTTAVM üzerinde ücretsiz olarak maske dağıtımı yapılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuya ilişkin paylaşımında aktardığı detaylar şöyle;

ARKADAŞINA GÖNDER
ePTTAVM ücretsiz maske nasıl, nereden, kaç tane alınır? ePTTAVM ücretsiz maske başvuru ekranı…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA