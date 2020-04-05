ePTTAVM ücretsiz maske nasıl, nereden, kaç tane alınır? ePTTAVM ücretsiz maske başvuru ekranı…

Koronavirüs önlemleri kapsamında ücretsiz maske dağıtımına ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda dağıtımların yapılacağı maske.epttavm.com adresine ilişkin vatandaşlarımız tarafından arama motorlarında yoğun şekilde ePTTAVM ücretsiz maske nasıl, nereden, kaç tane alınır? Şeklinde sorularla araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. İşte tüm ayrıntılar ve ePTTAVM ücretsiz maske başvuru ekranı…

EPTTAVM ÜCRETSİZ MASKE NASIL, NEREDEN, KAÇ TANE ALINIR?



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından atılan tweet'e göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen talimatla Sağlık ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonunda 20 - 65 yaş aralığındaki tüm vatandaşlarımıza ePTTAVM üzerinde ücretsiz olarak maske dağıtımı yapılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuya ilişkin paylaşımında aktardığı detaylar şöyle;