Ercüment Ovalı kimdir? Corona virüse karşı tedavi çalışmaları yürüten Ercüment Ovalı kimdir, nerede çalışıyor?

Son günlerde corona virüs tedavisinde kullanılması için aşı üstünde çalışan Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın ismi gündemde! Ekibiyle birlikte aşı çalışmalarını soluksuz bir şekilde sürdüren Profesör Doktor Ercüment Ovalı kimdir, kaç yaşında? Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunan Ovalı, süreç hakkında vatandaşları bilgilendiriyor. Kırklareli'nin tarihi ilçesi Babaeski'de doğan Ovalı, Acıbadem Labcell Hücresel Tedavi Laboratuvarı'nda Hematoloji Uzmanı olarak görev yapıyor.

CORONA VİRÜSE KARŞI AŞI ÇALIŞMALARI YAPAN PROF. DR. ERCÜMENT OVALI KİMDİR, NERELİ?

1961'de Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde doğdu. Hacettepe Üniveristesi Tıp fakültesinde başladığı tıp eğitimini 1985 yılında 19 Mayıs Üniversitesi'nde, İç hastalıkları ihtisasını aynı üniversitede 1991'de Hematoloji üst ihtisasını 1997'de Marmara Üniversitesi Tıp fakültesinde tamamladı.

Öğretim üyeliği hayatına 1992 KTÜ iç hastalıklarında başlayan Ovalı, 1994'de Doçent 1999 da Profesör oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Hematoloji bilim dalında öğretim üyeliği görevini yaparken 1 Aralık 2010'dan sonra Acıbadem Labcell hücre laboratuvarı ve Kordon kanı bankası Mesul Müdürü oldu. 59'u yurt dışı makale olmak üzere 370 den fazla yayına sahip olup, yurt dışı yayınlarının citation oranı 2.5 dir.