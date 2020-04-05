Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Kocaeli Üniversitesi’nde “immün plazma” elde edilmesi için çalışma yapılacak

’nde “immün plazma” elde edilmesi için çalışma yapılacak

Rektörü Prof. Dr. , 'nın onay vermesinin ardından, korona virüs tedavisinde kullanılacak olan "immün plazma" elde edilmesi için çalışma yapacaklarını açıkladı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 5.4.2020 22:12 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 22:32 ABONE OL
Kocaeli Üniversitesi’nde “immün plazma” elde edilmesi için çalışma yapılacak

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, sosyal medya hesabından "immün plazma" elde edilmesine yönelik yapacaklarını duyurdu. Türk Kızılayı'nın yürütücülüğünde korona virüsün tedavisinde kullanılacak olan "immün plazma", Sağlı Bakanlığı'nın yarın verilmesi beklenen onayının ardından devreye alınacak. Durumu kötüye giden ve risk taşıyan hastaların tedavi edilmesinde kullanılması hedeflenen "immün plazma" için harekete geçtiklerini duyuran Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Sağlık Bakanlığı'nın onayının ardından korona virüsü yenen hastaların serumlarından elde edilecek antikorları tespit edip ayırarak hastaların tedavisinde kullanacaklarını açıkladı.

Corona virüs engel tanımıyor! İşte ünlü isimlerin karantina günlükleri...


"ANTİKORLARI TESPİT EDİP AYIRARAK HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANMAYA BAŞLAYACAĞIZ"
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, "Pazartesi günü Sağlık Bakanlığının onayı sonrası laboratuvarlarımızda Covit-19 geçirip iyileşmiş hastaların serumlarından elde edilecek antikorları tespit edip ayırarak hastaların tedavisinde kullanmaya başlayacağız. Emeği geçen tüm ekibimize içtenlikle teşekkür ederim" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli Üniversitesi’nde “immün plazma” elde edilmesi için çalışma yapılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA