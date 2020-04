Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Dünya çapında bir iş yaptık

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını sonrasında başlayan uzaktan eğitim süreciyle ilgili SABAH'a açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:Millî Eğitim Bakanlığı olarak dünya çapında bir iş yaptık. Uzaktan eğitim konusunda, Çin'den sonra Türkiye dışında ulusal düzeyde uzaktan eğitimle bütün topluma eğitim veren bir ülke yok. Çin'de uzaktan eğitimi daha büyük kitlelere sunan 'Cloud Classroom' denilen bir sistem var. Onlar, 100 milyondan fazla kişiye anlık uzaktan eğitim veriyor. Altyapımızı güçlendirme çalışmalarımız devam ediyor.Şu an okullarımızda okuttuğumuz derslerin her biri EBA'da mevcut. 2023 Eğitim Vizyonu'muzda ortaya koyduğumuz her öğrencinin nitelikli eğitim içeriklerine kolayca erişimi hedefini EBA ile sağlıyoruz. Bu da "fırsat adaleti" diyerek altını özenle çizdiğimiz amaca hizmet ediyor. Şırnak'ın köyündeki çocukla, İzmir'deki çocuğun; Urfa'nın küçük bir ilçesindeki gençle İstanbul'daki gencin aynı eğitim imkânlarına sahip olabildiği; sosyo-ekonomik nedenlere takılmadan eğitim alabildiği bir imkân bu. Artık şehrin ortasındaki okul da dağın ardındaki okul da bizim için bir adım uzaklıkta.Velilerimizin evde çocuklarının uzaktan eğitim sürecinde etkin bir şekilde rol alabilmesi için rehberlik desteği ve bir veli kuşağı hazırlıyoruz. Bu, hepimiz için yeni bir deneyim, yeni bir yolculuk, yeni bir durum. Gayreti birlikte gösterecek, aksaklıkları birlikte aşacak, süreci birlikte tamamlayacak ve okullarımızın kapılarını çocuklarımıza yeniden birlikte açacağız.Bütün anne babalar, çocuklarımız müsterih olsunlar, her gün EBA'daki kalitenin daha da artacağını görecekler ve her geçen gün farklı uygulamalarla da karşılaşacaklar. Uzaktan eğitimle birlikte milyonlarca öğrencimizin aynı anda kullanım talebiyle oluşan yoğunluktan dolayı yaşanan problemlerin hızla çözüme kavuşturulması için EBA Kontrol Merkezi'ni kurduk. Sorunlara anlık olarak müdahale ediliyor. İnşallah bu durum çok uzamaz ve biz okullarımıza kavuşuruz.Çocuklarımız,bu sürecin tamamen devletimizin kontrolünde olduğunu bilsinler ve kendilerini güvende hissetsinler. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz, onlara yardımcı olabilmek için elimizden gelen bütün gayreti gösterdiğimizden emin olsunlar. Devlet ve millet olarak çocuklarımız ve gençlerimiz için seferber olduğumuz bu süreci sağlıklı şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Çocuklarımıza tavsiyem; bu süreçte muhakkak kitap okuyun, güzel filmler izleyin, kaliteli müzik dinleyin. Önemli bir tavsiye daha; sosyal medyada kontrollü olun. Unutmayın, güçlü bir kişiliğe sahip olmak istiyorsanız iradenize söz geçirebilmeniz şart.