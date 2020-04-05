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Son dakika: hastaneye kaldırıldı

27 Mart'ta test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurarak evden çalışmaya başlayan İngiltere Başbakanı 'dan yeni haber geldi. Son dakika haberine göre Boris Johnson hastaneye kaldırıldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 5.4.2020 23:19 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 23:30 ABONE OL
Son dakika: Boris Johnson hastaneye kaldırıldı

Korona virüs taşıdığı tespit edilen ve bir süredir evinde karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

EVDEN ÇALIŞACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson geçtiğimiz 27 Mart'ta test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurarak evden çalışacağını açıklamıştı. Evinde karantinada bulunan Başbakan Johnson, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ile sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Johnson, "Kendimi daha iyi hissediyorum ve 7 günlük izolasyonumu yapmama rağmen ne yazık ki hala bir semptomum var, küçük bir semptom, hala ateşim var" ifadelerini kullandı.

İngiltere Boris Johson'un o görüntüsünü konuşuyor

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Son dakika: Boris Johnson hastaneye kaldırıldı
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