Son dakika: Boris Johnson hastaneye kaldırıldı

Korona virüs taşıdığı tespit edilen ve bir süredir evinde karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

EVDEN ÇALIŞACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson geçtiğimiz 27 Mart'ta test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurarak evden çalışacağını açıklamıştı. Evinde karantinada bulunan Başbakan Johnson, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ile sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Johnson, "Kendimi daha iyi hissediyorum ve 7 günlük izolasyonumu yapmama rağmen ne yazık ki hala bir semptomum var, küçük bir semptom, hala ateşim var" ifadelerini kullandı.