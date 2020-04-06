Koronavirüs mesajı uyarısı: Verilerinizi ele geçirebilirler

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, koronavirüs nedeniyle evde kalan vatandaşların zararlı sitelere ve kısa mesajla gelen sahte bağlantılara karşı dikkatli olmasını istedi. Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamada koronavirüs nedeniyle internette sahte ve zararlı sitelerin arttığına dikkat çekildi.Koronavirüs ile ilgili ocak ayından bu yana 4 bin alan adının alındığının belirtildiği açıklamada şöyle denildi: "Zararlı sitelerin oltalama tekniği ile bilgilerinizi çalabileceğini unutmayın. Bu sitelere ve kısa mesajla iletilen bağlantılara dikkat edin. Sadece resmi kaynakları takip ederek önleminizi alın. İnternet adreslerinin 320'si zararlı içerik barındırıyor. Bu adresler ve gönderilen sahte SMS'ler aracılığıyla verilerinizi ele geçirmeye çalışıyorlar."Açıklamada, "Koronavirüse karşı maske kullanın. Uygulamayı indirin ücretsiz koronavirüs maskenizi alın. Ankara için acil. Sokağa çıkma yasağı gelmeden önce üye olun, market alışverişinizi evinize biz getirelim. 'İlk alışverişinizde kolonyanız hediye' gibi mesajlara karşı vatandaşların uyanık olması istendi. Uyarıda, "Koronavirüs için maske, kolonya, dezenfektan gibi ürünleri hediye ettiğini söyleyen kişilere inanmayın. Bu yöntemle size gönderilen uygulama ya da herhangi bir internet sitesini ziyaret etmeyin" denildi.