Mahsun Kırmızıgül terör örgütü sempatizanı Helin Bölek'i kutsadı! Sosyal medyadan tepki yağdı!

DHKP-C terör örgütüne yakınlığı ile bilinen Grup Yorum Üyesi Helin Bölek'in açlık grevi nedeniyle ölmesi Mahsun Kırmızıgül'ü derinden üzdü. Kırmızıgül sosyal medya hesabından skandal ifadeler ile terör örgütü sempatizanı Bölek'i andı. Kırmızıgül, "Bir müzisyenin açlık grevinde ölmesi çok acı. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı. Kırmızıgül'ün terör örgütü sempatizanının ölümünü müzisyen ölümü olarak nitelendirmesi ve üzüntülerini dile getirmesi, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Birçok kişi Mahsun Kırmızıgül'e sert sözlerle yüklenirken, terör örgütü DHKP-C sempatizanlarından ise destek geldi. Kırmızıgül'e gelen tepkiler arasında, DHKP-C'li teröristlerin Çağlayan Adliyesi'nde şehit ettiği Savcı Mehmet Selim Kiraz hatırlatmaları dikkat çekti.

MAHSUN KIRMIZIGÜL'DEN SKANDAL PAYLAŞIM

Terör örgütü sempatizanı Grup Yorum üyesi Helin Bölek'in ölümü sonrası sosyal medyadan mesaj yayımlayan Mahsun Kırmızıgül skandal ifadeler kullandı. Terör destekçisi Bölek'i savunacak kadar ileri giden Kırmızıgül, "Bir müzisyenin açlık grevinde ölmesi çok acı. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

TERÖR SEMPATİZANLARI DESTEKLEDİ, VATANDAŞLAR SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Kırmızıgül'ün paylaşımının altına yüzlerce yorum geldi. PKK ve DHKP-C sempatizanlarının paylaşımlarına destek veren terör sempatizanları Kırmızıgül'e destek verirken, yüzlerce vatandaş çok sert sözlerle tepki gösterdi.

MEHMET SELİM KİRAZ HATIRLATMASI

Mahsun Kırmızıgül'ün skandal paylaşımına gelen yorumlar arasında görevi başında DHKP-C'li militanlarca şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı hatırlatan ifadeler de yer aldı. Kırmızıgül'e,"Savcı Kiraz öldürüldüğünde de üzüldün mü?" sözleri ile gelen tepki dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Mahsun Kırmızıgül'ün skandal paylaşımına gelen tepkilerden bazıları şöyle:

Müzisyen değil intihar eden bir terörist..

Sende başla açlık grevine!!!

Bunlar kendi isteği ile ölüm orucu tutmuyor biliyorsunuz değil mi? Mensubu olduğu örgüt mecbur kılıyor.

Ahmet Kaya linç edilirken birilerine yaranmak için 10.Yıl Marşını ayakta söyleyen biri için gayet iddialı sözler.

Şimdi bu elini kolunu sallayarak gezecek mi? DHKP-C'li teröristleri öven sözde soliste üzülmüş Mahsun! İçişleri Bakanlığı göreve...

Bir teröristin ölmesi sevindirici...

Yasin, Eren, Bedirhan bebek ve daha niceleri şehit edilirken neredeydin?

Kürt devleti diye devlet içinde Devlet kurmaya çalışan vatan coğrafyamızda bizlerle huzur içinde yaşayan Kürt kardeşlerimizin duygularını sömüren evlatlarını dağlara kaçırılp tecavüz edilmesine vesile olanlar hayatları boyunca üzülüp kıvranırlar umarım.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YI DA ÖVMÜŞTÜ

Terör örgütlerine karşı sempatizan yaklaşımları ile dikkat çeken Kırmızıgül daha önce de PKK'ya destek çıkmıştı. Devletin terör örgütlerine temizlik operasyonlarını eleştiren Kırmızıgül, terör örgütüne tek laf söylememişti. Kırmızıgül o dönemde de çok büyük tepki görmüştü.