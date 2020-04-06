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Son dakika... 'de terör örgütü 'ya yönelik operasyon

'in Dargeçit ilçesine bağlı 3 kırsal mahallede terör örgütü 'ya yönelik operasyon başlatıldı. Valilik tarafından yapılan son dakika açıklamasında, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi, bölgedeki mahallelerde aranan şahısların yakalanması amacıyla operasyon düzenleneceği bildirildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 7.4.2020 00:45 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 01:31 ABONE OL
Son dakika... Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Son dakika haberi... Mardin'de PKK'ya yönelik operasyon başlatıldığı aktarıldı. Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi, bölgedeki mahallelerde aranan şahısların yakalanması amacıyla operasyon düzenleneceği bildirildi.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince saat 23.00 itibarıyla Dargeçit'in kırsal Harmanlı, Kısmetli ve Karagöl mahalleleri ve bağlı birimleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği ifade edilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı belirtildi.

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Son dakika... Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon
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