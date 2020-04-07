Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Koronavirüs Koordinasyon Toplantısı'nın dördüncüsünün ardından yazılı açıklama yaptı. Gül şunları söyledi:Cumhuriyet başsavcılıklarınca 66 ilde 750 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada manipülatif haber ve paylaşımlarla ilgili 568, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza rencide edici davranışlarla ilgili olarak 8, karantina tedbirine aykırı davranma eylemleriyle ilgili 85, stokçuluk, karaborsa, kaçak tıbbi malzeme satmak suçundan da 89 kişi hakkında başlatılan soruşturmalar devam ediyor.Cezaevlerinde Kovid-19 nedeniyle pozitif vaka bulunmuyor. Cezaevlerindeki yaklaşık 32 bin personel vardiya sonrasında belirlenen barınma alanlarında izolasyona tabi tutuluyor. 12 hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 personelin Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Bir kısmı hastanelerde bir kısmının da evlerinde tedavilerine devam ediliyor.