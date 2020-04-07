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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kandil mesajı

Başkan sosyal medya hesabından 'i mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında: 'Rahmet-i Rahmanın kâinatı kapladığı, Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği Berat Gecesi'nin, Milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun.' ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 7.4.2020 22:01 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 22:17 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kandil mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili'nin, Türk milleti, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Rahmet-i Rahman'ın kainatı kapladığı, Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği Berat Gecesi'nin, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, iletisinde Duhan Suresi'nin "O gecede her hikmetli iş belirlenip hükme bağlanır." ifadelerini içeren 4. ayetinin yer aldığı görseli de paylaştı.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kandil mesajı
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