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: Aslan gibi devletimiz var gurur duyuyorum

Ünlü oyuncu 'ın bir televizyon programındaki açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Türkiye'nin Coronavirüs salgınıyla mücadelesini değerlendiren oyuncu Ural, "Aslan gibi devletimiz var gurur duyuyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 7.4.2020 23:05 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 23:22 ABONE OL
Hakan Ural: Aslan gibi devletimiz var gurur duyuyorum

Türkiye koronavirüsle mücadelesini başarılı bir şekilde sürdürüyor. Katıldığı televizyon programında Türkiye'nin birlik ve beraberlik içindeki mücadelesini değerlendiren ünlü oyuncu Hakan Ural, ''Allah milyonlarca kez razı olsun. Aslan gibi bir devlet var, gurur duyuyorum'' ifadelerini kullandı.

Hakan Ural: "Aslan gibi devletimiz var!" | Video

"BUNLAR DAHA ÖNCEDEN NEDEN YAPILMADI"

Hakan Ural, yapılan yeni projeler için zaten devleti görevi bunları yapmak diyen kişilere de eleştiri yöneltti. Ural, "Devlet tabi görevi diyorsunuz ama bunlar daha önceden neden yapılmadı?" sorusunu yöneltti.

Hakan Ural: "Devletin görevi diyorsunuz ama daha önce neden yapılmıyordu?"

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Hakan Ural: Aslan gibi devletimiz var gurur duyuyorum
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